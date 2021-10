VfR bleibt am Spitzenduo dran

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden gewannen Spitzenreiter SV Spielberg und der Ligazweite ATSV Mutschelbach ihre Spiele. Der VfR Mannheim bleibt dem Duo aber auf den Fersen. Fortuna Heddesheim musste dagegen einen Rückschlag hinnehmen.

VfR Mannheim – VfB Eppingen 1:0

Die Rasenspieler begannen vor 230 Zuschauern schwungvoll. Bereits in der zweiten Minute vergab Benedikt Koep nach Eric Schaafs Flanke freistehend im gegnerischen Sechzehner per Kopf. Auch in den folgenden Minuten zogen die Blau-Weiß-Roten ein druckvolles Angriffsspiel auf und überzeugten mit robustem Zweikampfverhalten und schnell vorgetragenen Kombinationen. Das einzige Manko war die Effizienz vor dem Kasten der Gäste.

Beispielsweise segelte Blerton Mucas gefühlvoller Abschluss aus halbrechter Position nur haarscharf am kurzen Pfosten vorbei (3.). Auch John Malanga köpfte nur um ein paar Millimeter über das Tor von Leon Dobler (10.). Eppingen überwand dann die Drangphase und kam zu einer großen Torchance, als Serhat Ayvaz alleine auf das VfR-Tor marschierte, allerdings daneben schoss (39.).

Beide Mannschaften lieferten sich im zweiten Durchgang einen offenen Schlagabtausch. Ein Kopfball von VfR-Akteur Marcel Schwöbel ging an die Latte (63.) Den erlösenden Mannheimer Führungstreffer erzielte schließlich Ali Ibrahimaj. Da ein Eppinger Verteidiger den Abschluss aus 18 Metern noch unglücklich abfälschte, konnte auch VfB-Keeper Dobler nichts ausrichten (75.). vfr

Heddesheim – Zuzenhausen 3:4

Die Aufholjagd der Fortuna kam zu spät. Zuzenhausen ging in der 17. Minute durch Christopher Wild mit 1:0 in Front. Die Heddesheimer hatten Probleme – und kassierten dann auch noch einen Elfmeter. Norman Refior verwandelte den Strafstoß zum 2:0 (33.) für die Kraichgauer. Nach einer Stunde gelang dann Andreas Lerchl der Anschlusstreffer. Doch mit einem Schlenzer aus der Distanz stellte Wild mit dem 1:3 (58.)den alten Abstand wieder her. Patrick Lerch (69.) erhöhte auf 1:4. Die Fortuna kam noch einmal zurück. Nach Vorlage von Dirk Ehret traf Andreas Lerchl zum 2:4 (82.). Enis Baltaci erzielte dann kurz danach das 3:4 (85.), doch mehr gelang nicht mehr. fvh

Kirrlach – SV Waldhof II 3:3

Der Corona-Ausbruch im Profiteam schlug auch auf die Reserve des SV Waldhof durch, denn Trainer Oscar Corrochano musste auf Malik Mikona und Shinhyung Lee verzichten, die nicht spielen durften. So musste der Coach beim 3:3 bei Olympia Kirrlach am Ende mit dem einen Punkt zufrieden sein. „Der Motor sprang bei uns zu spät an“, kritisierte Corrochano seine Mannschaft, die die erste halbe Stunde schlichtweg verschlief. Der SVW geriet verdient durch Behcet Öztürk in Rückstand (19.). Mit einer starken Einzelleistung, die im 1:1 mündete (36.), brachte Patrick Hocker seine Farben ins Spiel. Die Waldhöfer Pausenführung besorgte Marc Lutz nach einem Eckball (44.). „Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, auf das dritte Tor zu gehen, doch dann haben wir Lehrgeld zahlen müssen“, musste Corrochano mitansehen, wie sein Team den Zugriff verlor und zwei Gegentreffer kassierte. Leon Kuhmanns Abstaubertor wenigstens noch das Unentschieden. rod