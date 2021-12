VfL springt auf Rang drei nach Sieg im Derby über Schwetzingen

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau das Nachholspiel gegen den SV 98 Schwetzingen mit 2:0 (2:0) gewonnen und sich auf den dritten Tabellenplatz geschoben. „Es war ein verdienter Sieg für uns mit einer guten ersten und dann einer zerfahrenen zweiten Spielhälfte“, befand Feytullah Genc, der zusammen mit Bernd Wigand und Richard Weber den VfL Kurpfalz coacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Neckarauer bestimmten im ersten Durchgang die Partie. Lukas Mertes fand in der 12. Spielminute eine Lücke in der Schwetzinger Innenverteidigung, passte in den Lauf von Mikail Erdem und der traf zum 1:0. Danach vergaben Daniel Gulde und Ugur Beyazal Möglichkeiten. Der Schwetzinger Keeper Burak Polat hielt stark. Der VfL Kurpfalz blieb aber am Drücker. Mustafa Azad hatte mit einem Pfostenschuss Pech (30.). Kurz vor der Pause gelang den Platzherren aber das 2:0. Nach einer Flanke von Joshua Hofmann köpfte Gulde am zweiten Pfosten ein (45.+2).

„In der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr zerfahren“, sagte Genc. Schwetzingen hatte eine gute Konterchance durch Harun Solak. Doch der Neckarauer Keeper Raul Chira wehrte ab. Sonst kam von Schwetzingen offensiv wenig. Die Neckarauer ihrerseits verpassten es, den dritten Treffer zu setzen. Erdem scheiterte im Eins-gegen-eins an Polat. Jannick Hofmann schoss aus zentraler Position knapp vorbei. „Wir können mit dem letzten Vorrundenspiel sehr zufrieden sein. Auch solche Spiele souverän zu gewinnen, ist eine gute Sache“, sagte Genc.