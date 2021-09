VfL Kurpfalz gegen Titel-Anwärter

Mannheim. Zwei Spiele, vier Punkte: Der VfL Kurpfalz Neckarau liegt in der Fußball-Landesliga im Soll. Auch das 0:0 am vergangenen Sonntag im Derby beim FK Srbija ging für Coach Richard Weber in Ordnung. „Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Von der Anlage war das gut, wir haben den Gegner unter Druck gesetzt. Leider ist uns in den entscheidenden Situationen das Tor nicht gelungen“, sagt der Trainer. Am Sonntag empfangen die Akteure des VfL Kurpfalz um 15 Uhr den FC Victoria Bammental, der auch in dieser Runde wieder zu den Aufstiegsanwärtern zählt.

Tabellenführer ist momentan der FC Türkspor Mannheim. Das Team des Trainerduos Serif Gürsoy und Taner Dönmez ist als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Türkspor ist am Sonntag, 15 Uhr, gegen den TSV Kürnbach haushoher Favorit. Der FK Srbija muss zeitgleich beim FV Brühl ran. bol