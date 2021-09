VfL Kurpfalz bangt um Trio

Mannheim. Für den VfL Kurpfalz Neckarau gab es in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar am vergangenen Sonntag die kalte Dusche. Das Team des Trainer-Trios Richard Weber/Bernd Wigand und Feytullah Genc verlor völlig überraschend bei den FT Kirchfeld mit 0:3. Zudem mussten in dem Spiel mit Egzon Abdullahu, Miljan Joksimovic und Routinier Ugur Beyazal gleich drei Stammakteure verletzt vom Feld.

Der VfL Kurpfalz will nun aber am Sonntag, 15 Uhr, zu Hause gegen den Tabellenzweiten DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal wieder in die Erfolgspur zurück.

„Wir hoffen, dass alle drei angeschlagenen Akteure dabei sein können. Allerdings haben sie Anfang der Woche noch nicht trainiert“, berichtet der Neckarauer Trainer Feytullah Genc. Verteidiger Miljan Joksimovic hatte während des Kirchfeld-Spiels einen Schlag aufs Ohr bekommen, klagte über Schwindelgefühle. Seit Mittwoch ist es wieder besser.

Primus Türkspor hat Pause

Offensivspieler Egzon Abdullahu hatte muskuläre Probleme. Beyazal zog sich eine leichte Rippenprellung zu. „Wenn er gut Luft bekommt, ist er am Samstag mit dabei“, sagt Genc.

Mit Ziegelhausen/Peterstal kommt laut Genc „wohl neben Spitzenreiter FC Türkspor Mannheim die derzeit formstärkste Mannschaft der Landesliga zu uns“. Dennoch ist der Trainer zuversichtlich: „Sind alle Spieler da und können wir an die Leistungen der ersten Saisonspiele anknüpfen, haben wir auch gegen so einen Gegner eine gute Chance auf einen Dreier.“

Spitzenreiter FC Türkspor ist an diesem Wochenende spielfrei. Der noch sieglose FK Srbija Mannheim empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den FC Victoria Bammental und ist hier nur Außenseiter. bol