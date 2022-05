VfB hält Rheinau auf Distanz

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga hat der VfB Gartenstadt den Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger RW Rheinau gehalten. Der SC Reilingen trat zur Partie beim FC Hochstätt Türkspor nicht an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FV Ladenburg – Gartenstadt 1:6

Die Platzherren waren gegen den Tabellenzweiten chancenlos. Nach dem 5:0 traten die Gartenstädter etwas auf die Bremse, stellten nach dem Ladenburger Ehrentreffer den alten Abstand aber wieder her.

KSC Schwetz. – RW Rheinau 1:4

Markus Köhler war bei Wallstadt 2:0-Erfolg der Matchwinner. © Berno Nix

Rheinau diktierte in den ersten Minuten die Partie. „Wir haben unsere Chancen gleich konsequent genutzt“, befand RW-Teamchef Jens Batzler. Tobias Stamm (5.), Dino Smajlovic (13.), Darnell Hill (27.) und Mike Blumhardt (44.) brachten die Rheinauer schon zur Halbzeit mit 4:0 in Führung.

TSV Neckarau – VfR MA II 1:2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gegen die VfR-Reserve mussten die Neckarauer eine bittere Niederlage einstecken. „Im ersten Durchgang waren wir besser, haben aber versäumt, das 2:0 nachzulegen“, sagte TSV-Sprecher Julian Bonerewitz. Marvin Witt traf zum 1:0 (38.) für den TSV. Doch nach dem Seitenwechsel wurde der VfR II immer stärker.

Lindenhof – 08 Hockenheim 6:4

Trotz des Siegs im Torfestival hat der MFC 08 keine Chance mehr auf Platz drei. Nach dm 3:2 für Hockenheim drehten Felix Schreckenberger (38.) und Ivan Vlaho (45.) den Spielstand. Johann Sitnikow verwandelte einen Elfmeter zum 4:4 (46.). Doch Yusuf Demirci (48., 90.+1) führte den MFC zum Sieg.

Wallstadt – Hemsbach 2:0

Markus Köhler war am Vatertag Mann des Spiels. Der Wallstädter avancierte mit seinen beiden Toren zum Matchwinner in der Partie. Köhler schlug in der 13. und 84. Spielminute entscheidend zu.

Leutershausen – Friedrichsf. 1:3

Bei Leutershausen ist die Luft raus. „Das hat man schon gemerkt“, sagte FVL-Vorstand Marcel Fischer. Friedrichsfeld ging durch einen verwandelten Elfmeter von Benjamin Wanzek (7.) in Front. Keeper Ömer Ilhan hielt den FVL im Spiel. Yusuf Yarimbiyik glich zum 1:1 (66.) aus. „Da hatte ich Hoffnung“, so Fischer, doch die Germania nahm durch die späten Tore durch Richard Baatz (80.) und Gianfranco Scopelliti (85.) die drei Punkte mit.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

SV Enosis – SpVgg Ilvesheim 0:7

Der SV Enosis Mannheim hat die Runde offenbar abgehakt. Ilvesheim hatte wenig Mühe. „Für uns ist es vorbei“, sagte Pressewart Georgios Tsaprunis.