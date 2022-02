Verstärkung gesucht

Mannheim. Mit dem 56. Super Bowl ging am vergangenen Sonntag die NFL-Saison in den USA zu Ende. Während die weltweit stärkste Liga im American Football pausiert, läuft bei den Mannheim Bandits die Vorbereitung auf die Spielzeit 2022, die sowohl für die Bandits-Herren in der Oberliga Baden-Württemberg als auch für die Banditaz-Damen in der Zweiten Liga im April beginnen soll.

Auch in der Jugend werden die American Footballer der MTG Mannheim mit U-19, U-16 und U-13 Teams an den Start gehen. Für alle ihre Mannschaften suchen die Schwarz-Roten noch Verstärkung und bieten daher am Sonntag von 14 bis 17 Uhr beim „Tag der Bewegung“ auf dem MTG-Kunstrasenplatz ein Probetraining für Interessierte an. „Wir haben diesen Termin bewusst nach den Super Bowl gelegt“, sagte Bandits-Abteilungsleiter Essam Shurbaji. Er weiß, dass die Aufmerksamkeit für American Football hierzulande dann noch einmal steigt. Wer in die Welt des Football schnuppern will, muss sich zuvor auf der Bandits Homepage registrieren.

In der neuen Oberligasaison kommt es für die Bandits voraussichtlich schon am 24. April zum Kurpfalzderby bei den aufgestiegenen Heidelberg Hunters. Sie sind allerdings nicht der einzige neue Gegner. Auch die Leonberg Alligators sind aus der Landesliga aufgestiegen, während aus der Regionalliga die beiden Absteiger Stuttgart Silver Arrows und KIT SC Engineers aus Karlsruhe neu dabei sind. and

