Verstärkung für die Werfer-Fraktion

Mannheim. Neun Siege, neun Niederlagen – mit dieser ausgeglichenen Bilanz stehen die Mannheim Tornados in der Südgruppe der Baseball-Bundesliga auf dem vierten Tabellenplatz, der zum Einzug in die Play-offs berechtigt. Um den Vorsprung auf die Verfolger Haar Disciples und Mainz Athletics zu verteidigen, will der deutsche Rekordmeister nichts anbrennen lassen. Die Tornados haben in dieser Woche noch einmal auf der Position nachgelegt, auf der es zuletzt einen personellen Engpass gegeben hatte: bei den Werfern.

Duo mit niederländischem Pass

„Mit nur drei Pitchern kann kein Verein der Welt vorn mitspielen“, betont Clubpräsident Peter Engelhardt. Da Julius Spann zuletzt verletzt passen musste und es noch unklar ist, wann er wieder eingesetzt werden kann, intensivierten die Tornados die Suche nach Ersatz und können nun Vollzug melden: Ferlon Gijsbertha und Christophe Oostindie, beide mit einem niederländischen Pass ausgestattet, verstärken die Mannheimer auf dem Wurfhügel. Die Tornados hoffen, dass sie das Duo schon in den Heimspielen gegen Regensburg (Samstag, 16 Uhr/Sonntag, 13 Uhr) einsetzen können. „Wenn wir gegen den Tabellenzweiten der Südgruppe am Wochenende einen Sieg holen, wäre ich mit dieser Ausbeute zufrieden“, sagt Engelhardt, dessen Club bis zum Ende der Hauptrunde am 26. Juni vor den Wochen der Wahrheit steht: Die direkten Konkurrenten Mainz, Stuttgart und Haar kommen alle noch auf das Roberto-Clemente-Field. „Das sind Schlüsselspiele für uns“, verdeutlicht Engelhardt. „Wenn wir das Play-off-Ticket lösen, wird es sich gelohnt haben, dass wir noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen haben.“

100 Fans im ersten Schritt

Nicht nur im Kader gibt es positive Nachrichten. Gegen Regensburg dürfen die Tornados zum ersten Mal in dieser Saison Zuschauer begrüßen. Der positive Trend bei den Corona-Infektionszahlen in Mannheim macht das möglich, in einem ersten Schritt wurde die Kapazität auf 100 Fans begrenzt. Voraussetzung ist der Nachweis einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus (14 Tage nach der zweiten Impfung) oder ein negativer Schnelltest, der nicht älter sein darf als 24 Stunden. Genesene können nach Vorlage eines ärztlichen Attests die beiden Spiele ebenfalls besuchen. Übertragen werden die Partien zudem unter www.tornados.tv.