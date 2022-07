Verstärkung aus Spanien

Mannheim. Die Damen des Mannheimer HC haben für die bevorstehende Saison in der Feldhockey-Bundesliga mit der 25-jährigen spanischen Nationalspielerin Lucia Jiménez (Bild) eine zweifache Olympia-Teilnehmerin ans Neckarplatt geholt. Die Mittelfeldspielerin wechselt vom spanischen Meister SPV Complutense aus Madrid zum deutschen Vizemeister nach Mannheim. Insgesamt kommt die spanische Nationalspielerin auf 154 Länderspiele und zwölf Tore.

Die gebürtige Madrilenin spielte für Spanien die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 und Tokio 2021. Auch bei der Weltmeisterschaft in London 2018 war die 25-jährige für Spanien aktiv, als es WM-Bronze zu bejubeln gab. „Ich freue mich auf Mannheim. Es ist tatsächlich erst mein zweiter Club, bei dem ich spielen werde – und dann direkt im Ausland“, beschreibt die 25-jährige ihre Vorfreude auf die im September beginnende Bundesliga-Saison. „Das Niveau der Bundesliga ist super. Ich habe die Liga nun schon etwas länger verfolgt und mich bei meiner Freundin Clara Badia Bogner informiert. Die MHC-Damen sind sehr gut und ich freue mich darauf, alle kennenzulernen. Außerdem werde ich mein Studium als Ingenieurin für Industriedesign und Produktentwicklung in Frankfurt weiter vorantreiben“, freut sich Jiménez darauf, gemeinsam mit Bogner beim MHC aufzulaufen.

© MHC

„Wir hatten schon lange Kontakt mit Lulu und nun hat es endlich geklappt. Sie wird uns sehr weiterhelfen, da sie eine enorme Qualität mitbringt und international erfahren ist“, beurteilt MHC-Damentrainer Nicklas Benecke den Neuzugang absolut positiv. Jiménez kommt aus einer überaus sportlichen Familie: Schon ihr Vater Anacleto nahm als Langstreckenläufer an Olympischen Spielen teil, ihr Bruder Serge ist Leichtathlet und ihre jüngere Schwester Paula spielt ebenfalls Hockey in der spanischen U-21-Nationalmannschaft. and