Verpatzter Auftakt

Ludwigshafen. Endlich war die Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen-Friesenheim wieder eine „Eberthölle“. 1520 Zuschauer kamen am Samstagabend zum ersten Heimspiel der Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Liga gegen den TV Hüttenberg. Doch sie wurden von ihrer Mannschaft, die als Bundesliga-Absteiger in der Rolle des Mitfavoriten in die Saison geht, erst einmal enttäuscht. Das Team des neuen Trainers Ceven Klatt zeigte gegen die Mittelhessen vor allem im Angriff eine schwache Leistung und verlor klar mit 21:26 (6:12).

Eulen-Rechtsaußen Alexander Falk sorgte bei der Saisonpremiere als fünffacher Torschütze für die wenigen Höhepunkte im Angriffsspiel der Ludwigshafener. Doch auch der Mann mit der Trikotnummer 20 hatte seine Fehlwürfe. „Wir haben nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten und zu viel verworfen. im Angriff hat das Tempo gefehlt. Sechs Tore in der ersten Hälfte sind viel zu wenig“, sagte Falk.

Ex-Eule Mappes trifft neun Mal

In der Anfangsviertelstunde sah es noch ganz gut aus für die Eulen. Defensiv stand die Mannschaft von Neu-Coach Klatt gut, doch nach gutem Start tat sich das Team um Spielmacher Jan Remmlinger schwer. Die Ludwigshafener schlossen zu überhastet ab, hinzu kamen viele technische Fehler.

Auf der anderen Seite führte eine Ex-Eule souverän Regie. Dominik Mappes, der in der vergangenen Saison noch das Trikot der Friesenheimer trug, glänzte als Vorbereiter und erzielte zudem noch neun Tore selbst. „Wir wussten, was da auf uns zukommt“, sagte Falk nach Spielschluss, machte aber klar: „Wir haben das Spiel selbst verloren.“

Die Eulen kamen motiviert aus der Kabine. Doch die sechs Tore Rückstand erwiesen sich als zu große Hypothek. Und wirklich besser war das Offensivspiel der Pfälzer auch im zweiten Durchgang nicht. Kreisläufer Maximilian Haider befand: „In der ersten Hälfte haben wir uns zu viel Druck gemacht. In der Pause haben wir noch an die Wende geglaubt, aber zu viele leichte Fehler gemacht.“ Eulen-Coach Klatt zeigte sich nach der 21:26-Niederlage ernüchtert: „Leider haben wir in der ersten Hälfte den Ball nicht gut laufen gelassen. Schade, wir hätten den Zuschauern nach der langen Pause gerne besseren Handball geboten.“

Eulen: Asanin, Urbic – Salger, Dietrich (1), Eisel, Keskic (4), Haider, Remmlinger (5), Falk (5), Hofmann, Durak (1/1), Wagner (4/1), Meddeb, Klimek, Klein (1). bol