Leutershausen. Wunderdinge waren nicht zu erwarten. Die SG Leutershausen hatte schon vor der fast halbjährigen Corona-Zwangspause nicht ihren besten Handball gezeigt und trainiert erst seit vier Wochen wieder unter ihrem neuen Coach Marc Nagel – wenn auch nur zweimal wöchentlich. Und doch war die 20:21-(9:9)-Niederlage am Samstag gegen die TGS Pforzheim ärgerlich. Weil vermeidbar. 20:17 hatten die Teufel im ersten Spiel der DHB-Pokal-Qualifikationsrunde in der 55. Minute geführt. Millisekunden vor dem Abpfiff kassierten die Gastgeber in der Heinrich-Beck-Halle dann den Treffer zur 20:21-Heimniederlage.

AdUnit urban-intext1

„Wir haben das Spiel in den letzten zehn Minuten verloren. Aber natürlich muss der letzte Ball rein“, sagte der am Samstag fast durchspielende, aber glücklose Kevin Bitz. „21 Gegentore sind okay, aber vorne muss sich unser Spiel erst wieder entwickeln. Wir trainieren ja erst seit vier Wochen und müssen uns in einem anderen Spielsystem auch erst wieder finden.“

Das merkte man den Leutershausenern schon in der ersten Hälfte an, als sie erst in der 25. Minute durch Max Rolka erstmals ausglichen. „Klar müssen alle mit Würfen Verantwortung übernehmen, gerade aus dem Rückraum. Aber wir haben gesehen, dass es noch viel Potenzial gibt und noch nicht alles rundläuft“, sagte Linkshänder Alexander Leibnitz.

Niklas Ruß ohne Fehl und Tadel

Ohne Fehl und Tadel war SGL-Kapitän Niklas Ruß, der bei fünf Versuchen fünfmal traf. Yannick Stippel am Kreis wurde bei vier Würfen dreimal nur zugunsten eines Siebenmeters gestoppt und Jörn-Thore Döding hatte einen starken Auftritt, ehe er nach zwei vermeidbaren Gegentoren noch einmal ausgewechselt wurde. Es gab also auch Lichtblicke – und genug Potenzial auf der Bank, denn etliche Teufel kamen entweder kaum oder noch gar nicht zum Einsatz. Und am Ende steht noch vor dem Ziel der DHB-Pokal-Qualifikation vor allem eines: überhaupt wieder zu spielen. SGL: Hübe, Döding (43. - 58.); Schreiber, Muth, Rolka (4), Stippel (1), Ruß (5), Cirac (1), Schwalbe, Wichmann, Bauer, Leibnitz (3), Bitz, Köder (2), Pauli (4/3). AT/ü

AdUnit urban-intext2