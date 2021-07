Verlieren verboten

Mannheim. Eine ganz besondere Konstellation bietet sich am Sonntag Grün-Weiss Mannheim. Der Tabellenzweite (8:2 Punkte) der Tennis-Bundesliga empfängt den noch ungeschlagenen Tabellenführer Gladbacher HTC (9:1) zum Spitzenspiel (11 Uhr). „Für uns ist das ein ganz wichtiges Spiel, das richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Saison ist. Bei einem Sieg sind wir voll dabei, bei einem Remis bleiben wir dran und bei einer Niederlage sind wir wahrscheinlich aus dem Rennen raus. Dann wird Gladbach nicht mehr einzuholen sein“, schätzt Teamchef Gerald Marzenell (Bild) die Situation im Titelkampf bei dann noch drei ausstehenden Partien ein.

Nach zwei Siegen in Folge, die gut für das Selbstvertrauen waren, sieht Marzenell einen weiteren Pluspunkt auf Seiten der Mannheimer. „Die Zuschauer im Rücken zu haben, ist ein großer Vorteil. 1500 Zuschauer sind am Sonntag erlaubt“, vertraut der 57-Jährige auf die Unterstützung des Heimpublikums.

Radu Albot feiert sein Debüt

© AS Sportfoto/ Binder

Bei den Spielern schenkt Marzenell seinem bewährten Team der letzten Wochen das Vertrauen. Dazu kommt erstmalig Topspieler Radu Albot. Für die anderen Punkte gegen Gladbach sollen allen voran Pedro Martinez, Gerald Melzer und Julian Lenz sorgen. Im Schatten des großen Center Courts erfüllten Melzer und Lenz an den drei Heimspieltagen bisher ihre Aufgaben mit Bravour und weisen gemeinsam eine makellose Bilanz von 6:0 Siegen auf.

„Bei Gerald war ich mir relativ sicher, dass er eine gute Saison spielen wird, weil er ein toller Mannschaftsspieler ist“, hebt Marzenell die Qualitäten des 31-jährigen Österreichers hervor. Bei Julian Lenz waren es vor allen Dingen die Leistungen in der zweiten Mannschaft vor Beginn der Bundesliga-Saison, die Marzenell überzeugten. „Julians Formkurve hat in der Regionalliga klar nach oben gezeigt. Dort hat er sich Selbstvertrauen geholt“, freut sich Marzenell für den gebürtigen Gießener.

Bei Gladbach rechnet Marzenell mit dem Spanier Albert Ramos-Vinolas (ATP 43.), Jiri Vesely (86.) aus Tschechien und dem Slowaken Andrej Martin. Dazu kommt Daniel Altmaier, der im Halbfinale in Kitzbühel am Freitag ausgerechnet gegen Pedro Martinez unterlag. Ebenfalls eine besondere Konstellation vor dem Duell am Sonntag. jab (Bild: Binder)