Verfolger-Duell bei der DJK

Mannheim. Spiel eins nach der einvernehmlichen Trennung von Giuseppe Giordano endete für die DJK Feudenheim mit einem Teilerfolg. Mit dem 2:2 bei der TSG 62/09 Weinheim II zeigten sich die Verantwortlichen letztlich „einverstanden, da Weinheim II ein sehr starker Gegner war, der einige gute Chancen hatte“, so Feudenheims Abteilungsleiter Robert Schmid. Da Ladenburg ebenfalls nur remis spielte, ist der Rückstand auf den zweiten Platz bei acht Punkten geblieben. „Klar reden wir noch über den zweiten Platz, aber wir müssen nicht um jeden Preis dorthin“, stellt Schmid klar. „Natürlich ist unser sportliches Ziel immer, so gut wie möglich zu spielen, aber im Vordergrund stehen zunächst einmal die Breite und die Integration der jungen Spieler.“

Bis zum Rundenende liegt die Verantwortung bei der DJK in den Händen von Dirk Ritschel, der mit der Unterstützung von zwei weiteren Mitstreitern das Traineramt bis Saisonende bekleiden wird. „Für die nächste Saison haben wir schon eine Lösung, können sie aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben“, behandelt Schmid die Personalie noch als Verschlusssache. Im nächsten Spiel trifft die DJK Feudenheim auf die SG Mannheim, die ihrerseits ebenfalls noch Ambitionen auf den Play-off-Platz hegt. Doch Schmid ist vor dem kommenden Gegner nicht bang und verweist auf die Bilanz in den vergangenen Jahren: „Das ist ein starker, unangenehmer Gegner, der aber gegen uns immer seine Probleme hatte. Ich erwarte ein interessantes Spiel.“

SG-Zugänge gleich in der Startelf

Für die SG Mannheim könnte die Partie in Feudenheim schon einen richtungsweisenden Charakter annehmen, auch wenn SG-Abteilungsleiter Sinisa Tadic die Bedeutung noch etwas herunterspielt. „Wir haben noch ein Spiel weniger, außerdem haben wir schon zweimal gegen Käfertal gespielt, was die anderen Vereine noch vor sich haben“, sieht Tadic, der bei der SG auch das Tor hütet, noch einen Trumpf im Ärmel.

Außerdem konnte er seine Mannschaft im Winter verstärken. Kristijan Rimac, der vom TSV Neckarau kam, und Denny Filipic, der zuletzt für den SV Schriesheim auflief, standen im ersten Spiel in der Startelf und deuteten an, dass sie die erhoffte Verstärkung für das Team von den Sellweiden sein können. Mit ihnen will die SG nun ihre Bilanz gegen Feudenheim aufpolieren.