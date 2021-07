Verbandstag auf 2022 verschoben

Karlsruhe. Der geplante außerordentliche Verbandstag sowie die Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Badischen Fußballverbandes werden auf Grund der anhaltend unsicheren Pandemielage nicht mehr in 2021 stattfinden.

Der ordentliche bfv-Verbandstag 2020 war wegen der digitalen Durchführung auf die nötigsten Tagesordnungspunkte beschränkt worden. Weitere anstehende Änderungen in der Satzung und den Ordnungen sowie der große inhaltliche Schwerpunkt Jugend sollten auf einen außerordentlichen Verbandstag in Präsenz in diesem Jahr verschoben werden. Der Verbandsvorstand hatte die Entwicklung der Pandemie abgewartet, sich Ende Juni aber nun entschlossen, die Planungen auf Sommer 2022 zu verlagern. red