Verbandsrunde wird fortgesetzt

Mannheim. Der Nordbadische Ringer Verband (NBRV) hat sich – gestützt auf das mehrheitliche Votum seiner Vereine – für eine Fortsetzung seiner Verbandsrunde auch unter den verschärften Coronaregeln des Landes Baden-Württemberg ausgesprochen. Sollte ein Verein sich nicht in der Lage sehen unter den vorgegebenen 2G-Anforderungen eine Mannschaft zu stellen, kann der angesetzte Kampf mindestens fünf Tage zuvor abgesagt werden. Es werden in diesem Fall keine Strafgebühren erhoben, der Kampf wird dann allerdings als verloren gewertet. Für die Ligen des NBRV wird es in der Saison 2021/22 allerdings keine Abstiegspflicht geben.

In der Bundesliga ist der SRC Viernhein beim Tabellendritten SV Johannis Nürnberg gefordert, in der Regionalliga stehen für den ASV Ladenburg (bei der RG Hausen-Zell) und für den KSV Schriesheim (bei der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt) Auswärtskämpfe an. Mit einem Sieg könnte der KSV den Klassenerhalt bereits sicherstellen. TP