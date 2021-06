Upmann holt Tokio-Ticket

Warwick. Oliver Upmann hat beim Judo Grand Prix der Internationalen Blind Sports Federation (IBSA) im englischen Warwick endgültig das Ticket für seine nunmehr dritten Paralympics gelöst und sich wenige Tage vor seinem 33. Geburtstag am 23. Juni ein vorzeitiges Geschenk gemacht. Der gebürtige Ibbenbürer, der seit 2009 in Mannheim lebt und für den 1. Mannheimer Judoclub startet, gewann in der Klasse bis 100 kg die Bronzemedaille, sicherte damit als bester Deutscher seinen sechsten Platz in der Weltrangliste ab und bestätigte seine gute Form der internationalen Turniere von Baku (5.) und Antalya (3.).

Insgesamt kämpften 130 Judokas im letzten Qualifikationsturnier in Warwick um die finale Tokio-Chance. Upmann besiegte in seinem ersten Kampf Evgenji Nurmatov (Kirgistan), verlor dann jedoch gegen den Usbeken und späteren Zweiten Sulaymon Alaev. In der Hoffnungsrunde ließ er aber gegen Oleksandr Pominov (Ukraine) sowie Yerlan Konkiyev (Kasachstan) nichts mehr anbrennen und jubelte über Bronze. Sein Vereinskollege Nikolai Kornhaß (bis 73 kg), der schon sicher für die Paralympics qualifiziert ist, war nicht am Start. sd