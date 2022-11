Unter Zugzwang

Ladenburg/Schriesheim. Die RG Kurpfälzer Löwen sind durch eine 7:15-Niederlage beim SV Siegfried Hallbergmoos auf den vorletzten Platz in der 2. Ringer-Bundesliga Süd zurückgefallen. Dabei ließ sie aufgrund der Verletzung von Hossein Alizadeh die Freistilklasse bis 71 Kilogramm unbesetzt. Virgil Munteanu (66 kg G) musste seine erste Niederlage in der laufenden Runde hinnehmen.

Vor der Pause sah es für die Löwen beim 5:7 noch gar nicht so schlecht aus, auch wenn Asis Isaev (61 kg F) in Führung liegend in eine Aktion von Danial Matcovschi lief, in dessen Folge er auf beiden Schultern landete. Abdul Rafar Ahmadi (57 kg F) zog zu Beginn des Kampfabends gegen Abdullah Hasani mit 1:5 den Kürzeren. In seinem ersten Einsatz für die Löwen holte der Türke Riza Yildirim (130 kg F) mit seinem überzeugenden 5:2 gegen Ahmet Bilici den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Virgil Munteanu (hier gegen den Viernheimer Finn Strohmer) ging erstmals in dieser Saison als Verlierer von der Matte. © Berno Nix

Nach der Schulterniederlage von Isaev verkürzte Attila Tamas (98 kg G) in seiner angestammten Klasse beim 8:0 gegen Matthias Wimmer auf 5:6. Munteanu unterlag gegen den zweifachen Vize-Europameister und mehrfachen schwedischen Meister Ardit Fazljija mit 1:3.

Beat Schaible (86 kg F) musste beim 0:6 Ergün Aydin den Vortritt lassen, während Stiven Brandy Schäfer (80 kg G) knapp mit 2:0 gegen Michael Prill siegte. Damit deutete sich die Niederlage auch wegen der freigelassenen Klasse beim Stand von 6:13 schon an, die Vladislavs Jakubovics gegen Alexanfer Riefling (75 kg G) mit seinem 5:2-Sieg besiegelte.

Malik Bicekuev (75 kg F) sorgte bei seinem 6:5 gegen Hasan Gör noch einmal für zufriedene Gesichter bei den Löwen, auch wenn die Gesamtniederlage die Sorgenfalten vertieft haben dürfte. „Wir müssen nun am Wochenende gegen Schifferstadt gewinnen“, sagt der Sportliche Leiter Herbert Maier mit Blick auf den Kampf am Samstag um 19.30 Uhr in der KSV-Halle. Es ist das Duell des Tabellenvorletzten gegen den Letzten.

Während die Löwen seit drei Kampftagen auf ein Erfolgserlebnis warten, sieht es beim VfK noch düsterer aus: Nach zwei Siegen zu Saisonbeginn folgten sechs Pleiten in Folge, zuletzt am Samstag ein 18:22 bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe. „Nach seinem Sieg gegen uns ist der VfK immer schwächer geworden“, sagt Maier. cg