Ungekrönte Aufholjagd

Leutershausen. Enttäuschung unter den 403 Zuschauern in der Heinrich-Beck-Halle: Handball-Drittligist SG Leutershausen musste sich an Allerheiligen dem SV Salamander Kornwestheim knapp mit 37:38 (15:17) geschlagen geben. „Inden letzten 15 Sekunden hatten wir die Chance auf den Ausgleich in einem Spiel, in dem wir bis auf die ersten zehn Minuten immer mit drei oder vier Toren im Rückstand waren“, bilanzierte Trainer Marc Nagel die erste Auswärtsniederlage der Saison. Er monierte zu viele technische Fehler und eine Gegentor-Flut mit 21 Treffern von Kornwestheim nach der Pause. Mit einem Schlussspurt kam die SGL noch einmal heran, doch es reichte nicht mehr zum Remis.

SG Leutershausen: Götz 8, Pauli 7/6, Bitz 5, Schreiber 5, Meddeb 5, Röller 3, Bauer 3, Scholz 1. red