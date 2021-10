Unerwartetes Spitzenspiel

Schriesheim/Mannheim. Dass die Partie der SG Mannheim gegen den SV Schriesheim in der Fußball-Kreisklasse A2 nach sieben Spieltagen das Spitzenspiel des Tabellenzweiten gegen den Ersten darstellt, hätte vor der Saison wohl kaum einer erwartet. Insbesondere das Team von der Bergstraße hat in den letzten Wochen schlagkräftige Argumente gefunden, um den Platz an der Sonne zu untermauern. „Wenn man eine Mannschaft nach einer so langen Spielunterbrechung als neuer Trainer übernimmt und ein neues System reinbringt, erwartet man eine solche Entwicklung nicht unbedingt“, gesteht der neue Trainer Ricardo Guimaraes, dass er diese Momentaufnahme sehr genießt.

Das Torverhältnis von 25:2 spricht Bände. Eng verbunden mit dieser Bilanz ist die Person Rene Hekler. Der aus Friedrichsfeld stammende langjährige Schlussmann der Bergsträßer musste erst zweimal hinter sich greifen, zudem hat er sich wieder mal als Elfmetertöter ausgezeichnet. In zwei Partien hat der 32-Jährige insgesamt vier Strafstöße entschärft und seinem Team damit zu diesem Höhenflug verholfen.

Hekler in überragender Form

Schriesheims Torwart Rene Hekler ist der große Rückhalt des SV. © Berno Nix

„Er ist nicht nur auf dieser Position unersetzlich, sondern auch als Typ im Team extrem wichtig. Dazu ist er jetzt auch in überragender Form“, freut sich Guimaraes über die Leistungen seines Rückhalts.

Hekler will sein Erfolgsrezept im Duell vom Punkt natürlich nicht preisgeben, um es den gegnerischen Angreifern nicht zu leicht zu machen. „Ich habe einen Trick, aber den verrate ich nicht. Das bleibt mein Geheimnis“, betont Hekler.

Auch beim Gegner SG Mannheim ist man auf die besonderen Talente des Schriesheimer Torhüters aufmerksam geworden. „Wir haben zwar in dieser Saison erst einen Elfmeter zugesprochen bekommen, aber vielleicht legen wir im Abschlusstraining noch einmal eine Sonderschicht ein“, sagt Sportchef Sinisa Tadic.

Derzeit ist der Club vom Pfeifferswörth aber nicht auf Elfmetertreffer angewiesen. Die Tormaschine der Liga hat bislang 28 Mal getroffen. Mit der Partie gegen den SV Schriesheim erwartet Tadic ein Spitzenspiel, das seinen Namen verdient. „Der SV hat eine überragende Defensive und mit Simon Plewa den bislang besten Torjäger der Liga. Aber unsere Mannschaft ist willig, fit und strotzt vor Selbstvertrauen“, so Tadic. „Wir wollen die Tabellenführung.“