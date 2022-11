Undankbare Aufgabe

Leutershausen. Die SG Leutershausen empfängt am Freitag (20.30 Uhr) den TV Willstätt in der Heinrich-Beck-Halle. Die Vorzeichen sollten klar sein: Die SGL geht als Tabellenzweiter als Favorit in die Partie gegen das Schlusslicht. Eigentlich, denn dass die Tabellensituation nichts zu bedeuten hat, haben die Gäste bereits am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bewiesen. Mit 31:29 gewann Willstätt gegen das Top-Team aus Oppenweiler. Eine Überraschung? „Nein. Überraschend war eher, dass Willstätt zu Beginn der Runde so viele Probleme hatte. Der Kader der Mannschaft ist gut”, sagt SGL-Trainer Marc Nagel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verzichten muss Leutershausen auf Yessine Meddeb. „Er hat eine Kapselverletzung. Zum Glück ist nichts gebrochen, aber er fehlt uns dennoch die nächsten Wochen“, erklärt Nagel damit auch das Humpeln des Rückraumspielers bei der Begegnung am vergangenen Wochenende. Fraglich ist zudem, ob Kevin Bitz einsatzbereit ist. red