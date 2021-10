Und wieder in die Pfalz

Leutershausen. Handball-Drittligist SG Leutershausen startet erneut die Mission zwei Punkte. Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende bei der zuvor ungeschlagenen TuS Dansenberg geht es am Samstag (18 Uhr) erneut in die Pfalz. Der Gegner: SV 64 Zweibrücken.

Die Pfälzer stehen in der Tabelle zwar nur auf Rang neun, dürfen jedoch nicht unterschätzt werden. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Zweibrücken spielt eine ekelige, aggressive Abwehr. Das wird nicht einfach. Hinzu kommt, dass man in der Liga keine Mannschaft unterschätzen darf“, sagt Kreisläufer Lars Röller zur anstehenden Aufgabe. Zwei Siege bejubelte Zweibrücken gegen Oftersheim/Schwetzingen und Haßloch, zuletzt setzte es jedoch zwei Niederlagen gegen Dansenberg und Pforzheim/Eutingen.

Da es für die Pfälzer ein Heimspiel ist, dürfte es für Leutershausen doppelt schwer werden. Zumal Zweibrücken weiter Punkte sammeln muss, um eventuell die Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. „Das setzt bei ihnen bestimmt zusätzliche Kräfte frei. Sie kämpfen schon immer engagiert und es war jedes Mal schwer, in Zweibrücken zu spielen”, erklärt Röller. red