Umstrittener Frühstart und Angst vor dem Virus

Mannheim. Bei der SpVgg Ilvesheim herrscht Zuversicht – was auch an der vergangenen Saison liegt. Fußball-Abteilungsleiter Bernd Stezycki sagt: „Wir haben in den gespielten Begegnungen gut ausgesehen.“ Den Ilvesheimern gelang sogar ein 2:1-Sieg über den damaligen Aufstiegsfavoriten RW Rheinau. Nun geht es laut Stezycki „darum, dass wir so schnell wie möglich die nötigen Punkte einfahren, um mit dem Abstieg nicht zu tun zu haben“.

Der Ilvesheimer Kader blieb zusammen, neu im Team von Trainer Marco Annese ist René Scherb (FV 03 Ladenburg). Als Titelfavoriten hat Stezycki wieder RW Rheinau ausgemacht: „An denen geht kein Weg vorbei, das ist eine Topmannschaft, die sich nun noch einmal gut verstärkt hat.“

René Scherb (rechts, hier im Ladenburger Trikot) ist neu in Ilvesheim. © Nix

Probleme hat Stezycki mit dem frühen Saisonstart: „Warum fängt man nicht 14 Tage später an? Wir können doch im September oder Oktober mehr spielen, denn die Klimaverhältnisse sind anders geworden und fast jeder Club verfügt mittlerweile über einen Kunstrasen.“ Was den Ilvesheimer aber besonders große Sorgen bereitet, ist nach wie vor das Corona-Virus. „Die Unsicherheit ist bei jedem zu spüren. Wir hoffen, dass wir die Saison zu Ende spielen können. Aber es gibt daran große Zweifel. Das merkt man, wenn man sich mit den Leuten unterhält“, betont Stezycki.

Auch Michael Wagner, der Coach der SpVgg Wallstadt, ist überrascht, dass es schon jetzt losgeht. Bei seiner Mannschaft gibt es mit Christopher Dell nur einen Abgang aus dem Kader, der in der abgebrochenen Spielzeit den sechsten Tabellenrang belegte. Auch in dieser Runde könnte die SpVgg wieder in diesen Ligagefilden mitmischen. Im Kreispokal erzielte Wallstadt gute Ergebnisse. Unter anderem besiegte die Wagner-Elf den Ligakonkurrenten FC Hochstätt Türkspor mit 5:2. Auch für den Wallstädter Trainer ist RW Rheinau der heiße Kandidat auf die Meisterschaft. Doch er hat auch den MFC 08 Lindenhof noch auf der Rechnung.

Der FC Hochstätt Türkspor geht mit einem neuen Coach in die Saison. Mehmet Ali Topal, der zuletzt Turanspor Mannheim trainierte, hat beim Tabellensiebten der letzten Saison angeheuert. Er folgt auf Yasin Turan, der nach ordentlicher Arbeit aus privaten Gründen sein Amt niederlegte. bol