Ukraine testet gegen SGL

Leutershausen. Zu einer besonderen Begegnung kommt es am nächsten Mittwoch (19 Uhr) in der Heinrich-Beck-Halle, wenn der Handball-Drittligist SG Leutershausen gegen die ukrainische Nationalmannschaft antritt. „In den vergangenen Tagen hat der ukrainische Sportminister eine Sondergenehmigung für Spitzensportler gegeben, das Land verlassen zu dürfen“, erklärt Rudi Brunner und beantwortet damit auch die Frage, warum die Männer nun in Deutschland sind. Der langjährige Förderer des TV Großwallstadt kennt den ukrainischen Nationaltrainer Slava Lochmann seit Jahren, da dieser selbst für den ehemaligen Bundesligisten aktiv war. Frauen und Kinder haben bei deutschen Familien Unterschlupf gefunden, die Nationalmannschaft ist im Trainingslager, das von ihrem Verband unterstützt wird. Schließlich sollen die WM-Qualifikationsspiele gegen Finnland noch nachgeholt werden.

Über den gemeinsamen Ausrüster kam dann die Testspiel-Anfrage an der Bergstraße an, die SGL sagte zu. Für den Drittligisten ist diese Partie nicht zuletzt eine Möglichkeit, sich auf die ab 2. April beginnende Pokalrunde vorzubereiten, dennoch geht es natürlich um mehr. „Handballer haben immer wieder gezeigt, dass sie füreinander da sind. Als die Anfrage der ukrainischen Nationalmannschaft kam, war für uns direkt klar, dass wir zusagen und das Spiel nutzen wollen, um etwas Gutes zu tun“, sagt SGL-Sportchef Mark Wetzel. Der Erlös aus dem Kartenverkauf wird zu einhundert Prozent als Ukraine-Hilfe gespendet. red

