Ugrai verstärkt die Academics

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg können ihren ersten Neuzugang vermelden: Maximilian Ugrai wechselt von den Eisbären Bremerhaven zum Aufsteiger der Basketabll-Bundesliga. Der 25-jährige Forward hat in seinen bisherigen Stationen in Würzburg, Science City Jena und Ratiopharm Ulm bereits Bundesliga-Erfahrung sammeln können und gilt als exzellenter Distanzschütze. „Ich denke, dass wir gut zusammenpassen. Ich hoffe, ich kann meine Erfahrung einbringen und dem Verein in seiner Entwicklung weiterhelfen”, sagt Ugrai.

