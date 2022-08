Überraschen und oben mitspielen

Mannheim. Seit 2019 startet die TSG Rheinau Jahr für Jahr einen Angriff in Richtung Kreisliga. Ein vor einiger Zeit aufgelegter Mehrjahresplan sieht eigentlich den Aufstieg in das Mannheimer Fußball-Oberhaus in dieser Saison vor. Doch TSG-Trainer Nicky Antos wiegelt ab. „Das ist immer schwer zu planen. Wir hätten auch nicht gedacht, dass wir die Spieler abgeben müssen, die uns jetzt verlassen haben“, zielt er auf die Abgänge von Kevin Achtstetter, Nils Kärcher (beide SpVgg Wallstadt) und Timo Rensch (SpVgg Ilvesheim) ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Anbetracht der Konkurrenz aus Rohrhof, Pfingstberg und vom SV Enosis Mannheim, wo höherklassig erfahrene Spieler für eine neue Qualität in der Staffel I sorgen, bleibt Antos hinsichtlich der Formulierung der eigenen Ziele eher defensiv. „Ich sage nicht, dass wir aufsteigen müssen. Da gibt es andere Favoriten. Wir wollen gerne überraschen, aber natürlich auch oben mitspielen“, erklärt der TSG-Coach.

Erfolgreiche Generalprobe

Zum Abschluss der Vorbereitung sieht Antos sein Team gerüstet für den Auftakt und trägt das positive Gefühl vom letzten Testspiel in die Begegnung gegen den SV 98/07 Seckenheim. Gegen den B-Ligisten Polizei SV Mannheim (7:3) haben sich die Rheinauer am letzten Wochenende bereits warmgeschossen.

Mehr zum Thema FV Fortuna Heddesheim Mal wieder ein großer Umbruch Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel SC Pfingstberg/Hochstätt Den nächsten Fehlstart vermeiden Mehr erfahren

„Es war ein schönes Spiel mit einem guten Ergebnis. Das war für die Köpfe sehr wichtig“, so Antos mit Blick auf die gelungene Generalprobe. Den kommenden Gegner Seckenheim weiß er allerdings nur schwer einzuschätzen. Neben der noch ungewissen Qualität des SV sieht Antos auch eine Prise Brisanz in die Partie hineinflattern.

„In der Seckenheimer Mannschaft stehen allein fünf Spieler, die letzte Saison noch bei uns in der zweiten Mannschaft gespielt haben“, klärt Antos auf. „Sie werden sicher ihr Herz auf den Platz legen. Das wird bestimmt sehr unbequem, aber wir müssen das fußballerisch lösen.“ wy