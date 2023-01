Über Stock, Stein und Beton

Mannheim. Rasante Gefälle, holprige Wege und dann noch die Radrennbahn – am Samstag veranstaltet der RRC Endspurt 1924 Mannheim wieder seinen Cyclocross oder – wie es früher hieß – Querfeldein-Tag im heimischen Rudi-und-Willi-Altig-Stadion. 250 Teilnehmer haben sich dafür angesagt. „Das ist ein verdammt großes Starterfeld“, freut sich Ralf-Peter Fackel, der Vorsitzender des RRC Endspurt.

Los geht es am Samstag um 9 Uhr mit dem Masters-3-Rennen auf dem zwei Kilometer langen Rundkurs im Stadiongelände. Um 14.05 Uhr steigt dann der Wettbewerb der Elitefahrer. Dabei wird wohl auch Cofidis-Profi und Mixed-Weltmeister Max Walscheid starten, der laut Fackel gemeldet hat. Der 29-Jährige aus Neuwied ist besser bekannt als Straßenrennfahrer, der unter anderem schon bei der Tour de France, dem Giro oder der Vuelta als Sprinter am Start stand. Doch auch am Cyclocross hat Walscheid seinen Gefallen gefunden. „Für mein Winter-Training ist diese Disziplin super“, sagt der Rheinländer.

Auch die Treppen im Radstadion gehören zu den Herausforderungen. © Binder

Weiter starten laut Fackel am Samstag in Mannheim einige ehemalige Deutsche Meister und „viele Teilnehmer der DM und WM vom vergangenen Wochenende in München“. Der RRC-Vorsitzende betont: „Wir haben die Jugend von der U 11 bis U 19, die Elite-Frauen und Elite-Männer am Start. Die Rennen enden mit den Wettkämpfen der Hobbyklassen voraussichtlich gegen 16 Uhr. Dort sind auch noch Nachmeldungen möglich.“

Der Renntag im RRC-Stadion ist zugleich der Abschluss des elektroland24.de-Cyclocross-Cups. Die Organisatoren des RRC Endspurt machen weiter darauf aufmerksam, dass das Parken auf dem Gelände des MFC Phönix 02 (zum Herrenried 10), 300 Meter vom Radstadion entfernt, und im Umkreis in der abgesperrten Parkzone an der Hochuferstraße möglich ist. Auf dem Areal des RRC Endspurt kann man sein Fahrzeug dagegen nicht abstellen.