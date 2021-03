Heidelberg. Obwohl es noch völlig offen ist, ob die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer stattfinden werden – die Qualifikationswettkämpfe im Bereich Schwimmen nehmen gerade an Fahrt auf. Am 3. und 4. April findet ein Qualifikationswettkampf in Heidelberg statt, der ursprünglich in Würzburg geplant war.

Maximal 70 Athletinnen und Athleten aus dem Olympischen- und dem Perspektivkader des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) sowie ausgewählte Sportler des Nachwuchskaders 1 und 2 des DSV können sich in den verschiedenen Lagen messen und sich für Olympia qualifizieren. Pandemiebedingt wird keine Öffentlichkeit zugelassen, auch die Teilnehmenden müssen sich an die strengen Regeln des Hygienekonzepts halten. Weitere Qualifikationswettkämpfe für Olympia finden in Magdeburg (9.-11. April), Berlin (16.-18. April) und Dortmund (17.-18. April) statt. red