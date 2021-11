Über Füssen nach Peking

Füssen. Trotz der Corona-Infektion von Torhüterin Jennifer Harß geht das deutsche Eishockey-Team der Frauen zuversichtlich in das Qualifikationsturnier für die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking. „Es gab schon einen kleinen Aufschrei in der Mannschaft“, sagte Bundestrainer Tom Schädler vor dem ersten Spiel am Donnerstag in Füssen gegen Österreich (17.15 Uhr/MagentaSport). „Aber wir müssen nach vorn schauen, weiterarbeiten und gemeinsam die kommenden Herausforderungen anpacken. Das Gute ist: Wir haben sehr gute andere Torhüterinnen.“

In Füssen stehen auch Lilli Welcke und Jennifer Miller (beide Mad Dogs Mannheim) im deutschen Aufgebot. Im Auftaktspiel gegen Österreich könnten sie es mit ihrer Clubkollegin Jessica Ekrt zu tun bekommen, die als Torhüterin für die Alpenrepublik aufläuft. Weitere Gegner sind Italien (Samstag, 12 Uhr) und Dänemark (Sonntag, 12 Uhr). MagentaSport zeigt alle Turnierspiele live und kostenfrei. and