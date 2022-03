U 15 der Jungadler holt Meistertitel

Rosenheim. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen hat sich die U 15 der Jungadler Mannheim beim DM-Endturnier in Rosenheim zum deutschen Meister 2022 gekürt. Obwohl im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt wurden, gab es dabei ein echtes Finale, denn in ihrem letzten Turnierspiel bekamen es die Blau-Weiß-Roten mit dem EHC 80 Nürnberg zu tun. Der EHC hatte 2019 den ersten und bis Sonntag auch einzigen DM-Titel in dieser Altersklasse gewonnen, nachdem in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt kein Champion ermittelt wurde.

Im Falle einer hohen Niederlage hätten die Jungadler noch von den Franken abgefangen werden können, doch die Blau-Weiß-Roten siegten mit 6:3, nachdem sie zuvor schon Düsseldorf (1:0), Rosenheim (7:5), Schwenningen (5:1) und Berlin (4:2) geschlagen hatten. and