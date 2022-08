TVK löst das DM-Ticket

Käfertal. Der TV Käfertal hat in der Faustball-Bundesliga Süd einen starken zweiten Platz belegt und sich dadurch die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Brettdorf am letzten Augustwochenende gesichert. Am letzten Doppelspieltag der Rückrunde gelang dem TVK nach einem 2:4-Satzrückstand noch ein 5:4-Sieg gegen den TV Vaihingen/Enz. Dabei zeigten die Käfertaler Charakter sowie eine starke Moral und sicherten sich den entscheidenden Durchgang mit 11:9.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen Tag später traf die Mannschaft von Trainer Leo Goth dann auf den Sieger der Südstaffel TSV Pfungstadt und musste eine bittere 0:5-Niederlage einstecken. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, in den entscheidenden Phasen des Spiels bewies jedoch der TSV jedoch seine Klasse und hatte jeweils das bessere Ende für sich. jab