TVK hat die DM-Endrunde im Visier

Mannheim. Im vergangenen Jahr hat der TV Käfertal mit seiner deutschen Vizemeisterschaft auf dem Feld neue Maßstäbe gesetzt. Am Samstag beginnt für die Bundesliga-Faustballer nun die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den TV Unterhaugstett – und ein erfolgreicher Saisonauftakt ist aus zweierlei Hinsicht von großer Bedeutung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unser Saisonziel ist die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft“, gibt Kapitän Felix Klassen die Marschroute vor. Da Unterhaugstett als Gastgeber bereits einen der drei Startplätze für die Teams aus der Südstaffel sicher hat und sich Abonnement-Champion TSV Pfungstadt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit für die DM qualifizieren wird, ist nur noch ein weiterer Platz zu vergeben. „Viele Mannschaften werden sich um den letzten freien Startplatz streiten“, ist sich Klassen sicher.

Daher zählen von Beginn an nur Siege, der TVK darf sich kaum einen Ausrutscher leisten und die Nationalspieler der Mannheimer müssen direkt mit Leistung vorangehen. „Der Saisonstart ist extrem wichtig, weil der Nationaltrainer bei einigen Spieltagen da sein wird und die Leistung einen Einfluss auf seine Entscheidung haben wird, wer in den WM-Kader berufen wird“, sagt Klassen. Neben dem Käfertaler Kapitän wird der Bundestrainer sein Augenmerk auch auf Nick Trinemeier und Marcel Stoklasa legen, die sich ebenfalls berechtigte Hoffnung auf eine Teilnahme an der Faustball-Weltmeisterschaft in Mannheim vom 22. Juli bis 29. Juli machen dürfen.

Mehr zum Thema Faustball Start mit Licht und Schatten Mehr erfahren

Mit zwei Auftaktsiegen am Doppelspieltag gegen Unterhaugstett (16 Uhr) und am Sonntag beim TV SW-Oberndorf könnte der TVK einen ersten Schritt gehen, um die anvisierten Ziele zu erreichen und die Nationalspieler würden entsprechend Selbstvertrauen tanken. jab