TVK gibt sich keine Blöße

Käfertal. Der TV Käfertal hat am zweiten Spieltag den zweiten Saisonsieg in der Faustball-Bundesliga eingefahren. Am Samstag war die Mannschaft auf eigener Anlage gegen den TV Waibstadt mit 5:0 Sätzen erfolgreich. Die favorisierten Käfertaler dominierten die Partie gegen den Aufsteiger von Beginn an und zeigten eine entschlossene Leistung über die gesamte Spieldauer. Im Angriff zeichneten sich Marcel Stoklasa und Nick Trinemeier mit großer Effizienz aus, in der Abwehr überzeugten Felix Klassen, Nico Müller und Christof Jugel. Ab dem dritten Satz setzte Trainer Leo Goth in der Abwehrreihe dann auf Marcel Moritz und Maximilian Breier, der zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz kam.

„Es war wichtig, dass wir diese Partie gewinnen, in allen Phasen des Spiels entschlossen sind und keinen Satz abzugeben“, sagte TV-Akteur Jugel. Am Wochenende tritt der TV Käfertal beim TSV Calw an.

Frauen mit optimalem Start

Den Frauen des TVK gelang ebenfalls ein optimaler Saisonstart. Zum Auftakt in die Feldsaison der 2. Bundesliga-West feierten die Käfertalerinnen beim Spieltag in Waibstadt zwei Siege. Zunächst wurde Vaihingen (3:0) unerwartet deutlich geschlagen, danach folgte ein klarer 3:0-Erfolg gegen den Gastgeber TV Waibstadt.

