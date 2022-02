TVK-Frauen knapp am Ziel vorbei

Mannheim. Die Faustballerinnen des TV Käfertal haben den Einzug ins Finalturnier um die deutsche Meisterschaft knapp verpasst. Nach der Hauptrunde landete das Team mit 20:12 Punkten auf dem vierten Platz, zu Rang drei fehlten lediglich zwei Zähler. Zum Abschluss der Hallensaison schlug der TVK das Schlusslicht SV Tannheim mit 3:1, gegen Spitzenreiter TSV Dennach setzte es mit dem 0:3 aber die letztlich entscheidende Niederlage.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaftsleistung. Es war unsere erste Saison in dieser Konstellation, und wir sind von Spieltag zu Spieltag stärker zusammengewachsen. Das lässt uns positiv in die Zukunft blicken“, resümierte Kapitänin und Spielertrainerin Nadine Conrad.

Beim 3:1 (11:6, 11:8, 7:11, 11:4) gegen Tannheim erwischte Käfertal einen durchwachsenen Start, sicherte sich aber dennoch die ersten beiden Sätze. Im dritten Durchgang schlichen sich immer wieder Unsicherheiten ins TVK-Spiel ein, so dass erst der vierte Satz die Entscheidung brachte. Gegen den souveränen Tabellenführer Dennach, der in der Vorrunde nur zwei Punkte abgeben musste, zeigten die Mannheimerinnen eine Leistungssteigerung, alle drei Sätze (8:11; 8:11, 9:11) gingen nur knapp verloren. Zu allem Überfluss verletzte sich Yasmin Yasin im letzten Satz, mangels Auswechselspielerinnen musste sie bis zum Schluss auf die Zähne beißen.

Die TVK-Herren haben das Ticket für die DM-Endrunde in Hagen am 12./13. März bereits gelöst. Mit einem guten Auftritt in der heimischen Halle will die Mannschaft von Trainer Leo Goth am Samstag weiteres Selbstvertrauen tanken. cr