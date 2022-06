TVK erfüllt Erwartungen

Mannheim. Zwei weitere wichtige Punkte in Richtung DM-Qualifikation fuhr Faustball-Bundesligist TV Käfertal in der Partie gegen den TV Unterhaugstett ein. Die Mannheimer setzten sich auf eigenem Platz mit 5:1-Sätzen durch und mussten nur kurzzeitig einige Unkonzentriertheiten begradigen.

Käfertal startete mit seinem frisch gebackenen Europameister Marcel Stoklasa als Favorit in die Partie und wurde dieser Rolle gleich mit 11:2, 11:9 und 11:9 gerecht. Nach dem 11:5 im vierten Satz schlichen sich immer mehr Unkonzentriertheiten ins Mannheimer Spiel, sodass die Gäste den fünften Satz mit 11:7 für sich entschieden. Doch vom Satzverlust aufgeweckt, starteten die Käfertaler Herren gut in den sechsten Durchgang und sicherten ihn sich mit 11:7. Am Samstag gastieren die Herren des TVK beim TV Waldrennach und hoffen gegen den Tabellenletztenauf weitere Punkte.

Für die TVK-Damen ging es in der 2. Bundesliga West zum Spieltag nach Tiefenthal. Im ersten Spiel gegen die TSG Tiefenthal kamen die TVK-Damen trotz unruhigem Start nie in Bedrängnis und fuhren einen 3:0-Sieg ein. Im zweiten Spiel gegen den TV Waibstadt wurde dem TVK einiges mehr abverlangt, doch auch hier stand am Ende ein 3:0-Erfolg.

„Unsere Abwehrleistung war definitiv nicht ausreichend und auch im Angriff treffen wir noch zu selten die Lücken. Daran müssen wir bis zu den Aufstiegsspielen noch arbeiten“, zeigt sich Spielführerin Nadine Conrad selbstkritisch. red