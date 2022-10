TVK-Damen steigen auf

Veitsbronn. Die Damenmannschaft des TV Käfertal hat den Aufstieg in die 1. Faustball-Bundesliga geschafft. Im fränkischen Veitsbronn sicherten sich die Faustballerinnen aus Mannheim den Sprung in die Bundesliga nach Siegen gegen den favorisierten TV Vaihingen/Enz (3:0) und den SVE Görlitz (3:2). Vor dem letzten Spiel im Modus „Jeder gegen Jeden“ war der Aufstieg bereits in trockenen Tüchern, die knappe 2:3-Niederlage gegen den ebenfalls aufgestiegenen ASV Veitsbronn fiel nicht mehr ins Gewicht.

„Wir können stolz auf uns sein. Wir haben in den letzten Wochen sehr hart trainiert und konnten uns dafür nun endlich mit dem Aufsteig belohnen“, sagte Betreuer Fabian Braun nach der tollen Leistung. Die Teilnahme an den Aufstiegsspielen ermöglichten sich die Mannheimerinnen durch eine starke Saison und Platz eins in der 2. Bundesliga West.

Für den TV Käfertal spielten in Veitsbronn : Marie Hodel, Jessica Chicova, Stefanie Desa, Celine Conrad, Franziska Habitzreiter, Yasmin Yasin, Nadine Conrad und Natalie Moritz. jab