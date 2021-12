TVK bleibt auf Endrunden-Kurs

Mannheim. Die Bundesliga-Faustballer des TV Käfertal haben einen weiteren Schritt in Richtung Qualifikation zur Hallen-DM gemacht. Die Mannschaft von Trainer Leo Goth knüpfte mit dem 5:0-Erfolg beim TV Unterhaugstett an die gute Leistung der vergangenen Woche an und sicherte sich die nächsten zwei Punkte auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft in Hagen.

„Wir wussten, dass Unterhaugstett nichts verschenken würde, aber dass wir das Spiel bestimmen können, wenn alle die Leistung des vergangenen Spieltages bringen – und das ist uns gelungen. Wir haben konzentriert von Anfang bis Ende gespielt“, sagte TVK-Kapitän Felix Klassen nach dem klaren Sieg, mit dem die Käfertaler Platz drei Platz verteidigten.

Für den Höhepunkt gerüstet

Marcel Stoklasa punktete fleißig beim TV Unterhaugstett. © Sörli Binder

Mit Marcel Stoklasa und Nick Trinemeier im Angriff, Felix Klassen im Zuspiel und Moritz Kiefer und Marcel Moritz in der Abwehr gingen die Käfertaler aufs Parkett. Käfertal hatte von Beginn an die „Lufthoheit“, übernahm schnell das Kommando, mit 11:4 ging der erste Satz an die Mannheimer. Der zweite Satz wurde mit 11:5 gewonnen. Leo Goth wechselte im dritten Satz Nico Müller für Moritz Kiefer ein und auch dieser Durchgang ging mit 11:5 an die Käfertaler. Im vierten Satz gab es dann die Saison-Premiere für Christof Jubel. Nach langer Verletzungspause kam er für Marcel Moritz. Mit 11:7 ging auch der letzte Satz an den TVK, der damit für einen der Höhepunkte der Saison, das Rückspiel am Samstag beim deutschen Hallenmeister TSV Pfungstadt, gerüstet ist.

Die Käfertaler Bundesliga-Frauen waren ebenfalls im Einsatz und kamen zu einem einem 3:0-Sieg gegen den TSV Ötisheim, mussten beim 1:3 gegen den TSV Pfungstadt aber auch eine Niederlage hinnehmen. Damit sicherten sich die TVK-Frauen den vierten Platz in der 1. Bundesliga Süd und treffen am Sonntag (11 Uhr Bertha-Hisrch-Halle) beim Heimspieltag erneut auf Ötisheim und Pfungstadt bevor es in die Weihnachtspause geht. Betreuer Fabian Braun ist optimistisch: „Wenn wir es schaffen, die Leistung aus dem zweiten Spiel bereits zu Beginn abzurufen, können wir auch Pfungstadt schlagen und vier Punkte gewinnen“.

Zudem konnte das TVK-Team zuletzt endlich wieder mit sieben Spielerinnen antreten, was mehr Möglichkeiten bot. Nach dem Satzgewinn gegen Pfungstadt geriet Käfertal aus der Spur und gab die Partie noch mit 1:3 ab. Im zweiten Spiel gegen Ötisheim hieß es, Kopf hoch und Stimmung oben halten. Wie in der vorherigen Woche stand die Mannschaft im zweiten Spiel wie ausgewechselt auf dem Feld. Die Annahmen erfolgten konzentriert, was ein sauberes Zuspiel ermöglichte. So konnten die Käfertaler Angreiferinnen zeigen was sie können und ließen den Spielerinnen des TSV Ötisheim häufig keine Chance. red