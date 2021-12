TVH sagt Turnier ab

Hemsbach. Der Spielplan stand, das Teilnehmerfeld auch. Doch das am 9. Januar geplante Gerhard-Trautmann-Turnier in der Hans-Michel-Halle findet nun doch nicht statt. Vorstandsmitglied Bertram Pauli sagte den teilnehmenden Vereinen des TSV Amicitia Viernheim, der SG Heddesheim, des TSV Birkenau und des TV Großsachsen II jetzt ab.

Beim TV Hemsbach werden 2022 keine Bälle aus dem Netz geholt. © Berno Nix

„Wir haben uns aufgrund der vielen Unwägbarkeiten zur Absage entschlossen. Keiner weiß, was dem Sozialministerium Baden-Württemberg dazu kurzfristig wieder einfällt“, bezog sich Pauli auf das Verordnungs-Chaos des vergangenen Wochenendes. Damals hieß es zunächst, dass nur unter 2Gplus-Regeln weitergespielt werden könne, worauf der Badische Handball-Verband alle weiteren Spiele bis Jahresende absetzte. Danach wurde klar, dass geimpfte Aktive, deren Immunisierung nicht länger als sechs Monate her ist, und Geboosterte durchaus hätten spielen können.

Das Wochenende des 8./9. Januar wäre eine Woche vor der in Baden geplanten Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum 15. Januar natürlich noch einmal eine ideale Vorbereitung gewesen. Nach dem kompletten Ausfall der Handballspiele in Baden-Württemberg am 4./5. Dezember ist nun aber der 8./9. Januar als Ausweichtermin für ausgefallene Spiele begehrt. Schließlich sind, bis auf Gastgeber TV Hemsbach, dessen Aufstiegsrunde erst noch terminiert wird, alle Turnierbeteiligten in Terminnot. AT/ü