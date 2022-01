TVG zum Start nur Außenseiter

Großsachsen. Zum Start ins neue Handball-Jahr bekommt es Drittligist TVG Großsachsen gleich mit der wohl schwerstmöglichen Aufgabe zu tun: Am Samstag (20 Uhr) ist Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen II zu Gast in der Sachsenhalle.

Der TVG weiß natürlich um die Schwere der Herausforderung, hat sich aber nach schwachem Saisonstart immer mehr gefunden und hofft, dass man dem Tabellenführer so gut wie möglich Paroli bieten kann. „Es gilt Punkte zu sammeln, egal gegen wen. Natürlich ist das gegen die Junglöwen undankbar, denn schwerer geht es nicht“, sagt der Sportliche Leiter Thomas Zahn. „Aber leichte Gegner gibt es in dieser Staffel sowieso nicht – also schauen wir mal, was wir erreichen können. Froh sind wir, dass Zuschauer weiterhin erlaubt sind, wenn auch unter strengen Regeln“. red