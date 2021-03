Großsachsen. Handball-Drittligist TVG Großsachsen hat Ersatz für Torhüter Henrik Richter gefunden, den es nach zwei Jahren zu seinem Heimatverein HSG Fürth/Krumbach zieht. Ab der kommenden Spielzeit wird Moritz Mangold die Stelle im Tor gemeinsam mit Fabian Lieb besetzen. Das Duo kennt sich bereits aus gemeinsamen Tagen bei der SG Nußloch. Der 22-Jährige konnte bereits Zweitliga-Erfahrung bei TuSEM Essen und der SG Leutershausen sammeln.

Ein Probetraining fand aus gegebenem Anlass nicht statt, war aber auch gar nicht nötig, denn „ich kenne den Verein mit dem familiären Umfeld sowie einige Spieler ja bereits aus meiner Zeit in Leutershausen“, sagt Mangold. Auch TVG-Sportchef Thomas Zahn kennt er bereits von der SGL. „Moritz hat schon in jungen Jahren in der Zweiten Liga gespielt, in Leutershausen sowie in Essen. Mit Sicherheit ist aufgrund seines Alters in Sachen Entwicklung noch viel Luft nach oben, die Dritte Liga passt jetzt gerade perfekt. Er wird mit Fabian ein Top-Duo bilden, wie bereits in Nußloch“, ist sich Zahn sicher. red