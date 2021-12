TVG überrascht in Dansenberg

Dansenberg. Handball-Drittligist TVG Großsachsen hat den dritten Sieg in den letzten vier Spielen eingefahren und scheint rechtzeitig zum Hirschberger Derby so richtig in Fahrt zu kommen. Den Lauf der Bergsträßer bekam der favorisierte TuS Dansenberg zu spüren, der sich in eigener Halle mit 29:31 (11:15) geschlagen geben musste. Schlüssel zum Sieg war die extrem offensive Abwehrvariante des TVG. „Dass das so gut funktioniert, konnte auch ich nicht wissen, aber es freut mich, dass sich die Mannschaft für den Wahnsinnsaufwand belohnt hat“, sagte Trainer Stefan Pohl.

TVG-Tore: Schüler (5), König (1), Weindl (1), Burkard (5), Kadel (5), Hartz (8), Seganfreddo (2), Reisig (2), Buschsieper (2/2). hm/red