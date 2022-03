TVG startet seine Mission

Großsachsen. Am Samstag (20 Uhr) starten die Handballer des TVG Großsachsen im schwäbischen Plochingen in das schwierige Unternehmen Klassenerhalt 3. Liga. Der TVG wurde mit dem TV Plochingen, dem TV Willstätt, der TGS Pforzheim und dem TV Kirchzell in die Abstiegsrunde VII gesetzt. Von diesen fünf Mannschaften werden am Ende nur zwei auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen.

Die beiden Ergebnisse aus den Spielen gegen die TGS Pforzheim nehmen die Bergsträßer mit und haben zu Beginn wie Gegner Plochingen 2:2 Punkte auf dem Konto. Die Schwaben haben in der Staffel G der 3. Liga den 11. Platz belegt und ihre zwei Zähler in der regulären Runde gegen Willstätt geholt.

Im Spiel beim TV Plochingen hofft der TVG auf die Rückkehr des ein oder anderen zuletzt verletzen oder erkrankten Spielers. „Ich sehe die Gruppe sehr ausgeglichen. Es werden Kleinigkeiten entscheiden. Das wird alles verdammt spannend, aber dafür spielen wir ja alle Handball. Ich freue mich drauf und vertraue meiner Mannschaft voll und ganz“, sagt Trainer Stefan Pohl. red

