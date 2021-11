TVG sendet ein Signal

Großsachsen. Handball-Drittligist TVG Großsachsen schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den SV 64 Zweibrücken gelang ein 32:28 (16:17)-Erfolg. Der Sieg der Saasemer war verdient, denn nach einem ausgeglichen ersten Durchgang drehte der TVG in Halbzeit zwei auf und fuhr so die Punkte drei und vier in dieser Saison ein. „Wir haben uns auch durch anfängliche Rückstände nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir waren geduldig und haben auf unsere Chance gewartet“, sagt Trainer Stefan Pohl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TVG Großsachsen: Lieb, Mangold – Schüler (8), Jörres, König, Kupijai (4), Barzyk, Weindl (4), Burkard (1), Kadel (1), Hartz, Straub (2), Schneider (1), Seganfreddo (8/1), Reisig (2), Buschsieper (1/1). tvg