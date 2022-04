TVG schlittert Abstieg entgegen

Großsachsen. Für den TVG Großsachsen nimmt der Abstieg immer konkretere Formen an. Der Handball-Drittligist unterlag am Samstag dem TV Kirchzell klar mit 21:30 (14:13). Mit nun 2:6 Punkten in der Abstiegsrunde sind die Chancen auf den Klassenverbleib wohl nur noch von theoretischer Natur.

Bis zur Pause hielten die Germanen das Spiel offen, gerieten zu Beginn der zweiten Halbzeit aber vorentscheidend mit 16:20 ins Hintertreffen. Lediglich beim 19:23 (49.) keimte noch einmal kurz Hoffnung auf. Eine Aufholjagd blieb aber aus.

TVG: Mangold, Lieb (1) – Schüler (4), König (1), Jörres, Weindl (5), Burkhard (1), Kadel, Hartz (1), Straub (1), Seganfreddo (3), Reisig (1), Buschsieper (2/1), Brestrich (1). Lochbühler. hm/ü

