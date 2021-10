TVG möchte nachlegen

Großsachsen. Nach dem ersten Saisonsieg gegen die TGS Pforzheim möchte Handball-Drittligist TVG Großsachsen am Samstag (19 Uhr) beim HLZ Friesenheim-Hochdorf gerne nachlegen. Die „Pfalzbiber“ haben vor der Saison die Zusammenarbeit mit Zweitligist Eulen Ludwigshafen weiter intensiviert und laufen seit dieser Saison unter neuem Namen auf.

Nach nur 6:8-Punkten zum Start soll nach einem Trainerwechsel nun Matthias Polifka die Kurve kriegen, der als Spieler schon für die SG Leutershausen, die HG Oftersheim/Schwetzingen und für den TSB Horkheim aktiv war. Überhaupt treffen die Saasemer auf bekannte Gesichter. Im Tor steht Roko Peribonio und im Rückraum spielt Dymal Kernaja. Beides ehemalige Akteure des TVG Großsachsen.

Die Bergsträßer wollen an die Leistung gegen Pforzheim anknüpfen – auch wenn sich mit Moritz Brestrich und Max Kehlenbach zwei wichtige Spieler verletzt haben. „Leider sind wir das schon gewohnt und es ist nichts Neues. Das Team hat aber gesehen, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Wir sind in Hochdorf nicht chancenlos“, sagt TVG Trainer Stefan Pohl. hm/red