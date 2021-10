TVG in Hochdorf ohne Chance

Hochdorf. Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende ist Handball-Drittligist TVG Großsachsen wieder hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Beim HLZ Friesenheim-Hochdorf II kassierten die Bergsträßer ein 24:33 (10:17).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Kehlenbach, Hartz, Reisig, Brestrich, Meiser und Schneider fehlten TVG-Trainer Stefan Pohl eine komplette Mannschaft. Das verbliebene Team war von Beginn an in Hochdorf chancenlos. Großsachsen leistete sich eine löchrige Defensive und der Angriff war zu fehlerbehaftet. „Das frustriert natürlich. Aber ich habe momentan auch keine Lösung parat. Wir können so viele Ausfälle nicht kompensieren den Kader haben wir einfach nicht. Aber trotzdem kann es nicht sein das wir solch eine Leistung abliefern. Das war enttäuschend und bitter zugleich“, so ein konsternierter Sportliche Leiter Thomas Zahn.

TVG Großsachsen: Mangold (1), Lieb – Schüler (3), Jörres (1), König (2), Kupijai (2), Weindl (2), Burkard (1), Kadel (1), Straub, Seganfreddo (5/1), Buschsieper (6). hm/red