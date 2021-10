TVG holte erste Punkte

Großsachsen. Handball-Drittligist TVG Großsachsen hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet und mit dem 32:28 (19:16)-Erfolg gegen die TGS Pforzheim die ersten beiden Punkte eingefahren. „Das ganze Team hat heute einen super Job gemacht. Endlich wurden wir für unsere Arbeit belohnt“, freute sich Trainer Stefan Pohl.

Allerdings bezahlten die ohnehin schon personell gebeutelten Bergsträßer mit zwei weiteren Verletzten dafür einen hohen Preis: Bei Moritz Brestrich steht schon fest, dass er mit seiner Schulterverletzung mehrere Wochen ausfallen wird, bei Maximilian Kehlenbach müssen erst noch die weiteren Untersuchungen abgewartet werden.

Von Beginn an waren die Saasemer auf der Höhe. Besonders der Angriff des TVG wirkte wie ausgewechselt und fand immer wieder Lücken in der Defensive der TGS. Bis zum 21:21 (41.), führte Großsachsen ständig, in der entscheidenden Phase sorgte dann Mika Schüler mit einem Dreierpack zum 27:23 (53.) für die Vorentscheidung.

TV Großsachsen: Lieb, Mangold; Schüler (7), Jörres, König, Kupijai (6), Weindl (1), Kadel, Hartz, Straub (4), Kehlenbach (1), Seganfreddo (2), Reisig (1), Buschsieper (7/4), Brestrich (3). hm/red

