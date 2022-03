TVG empfängt Haßloch

Großsachsen. Die Drittliga-Handbaler des TV Germania Großsachsen treffen am Samstag (20 Uhr) auf die TSG Haßloch. Für beide Teams geht es nach dem Abschluss der Haupt- in die Abstiegsrunde. Für die Pfälzer war das so nicht erwartet worden. Was die Mannschaft aus Haßloch kann, hat sie in der Rückrunde mehrfach bewiesen. So fügte sie Meister Rhein-Neckar-Löwen II die erste Niederlage zu und gewann überraschend auch bei der SG Leutershausen. Doch am Ende war der Rückstand auf den rettenden 6. Tabellenplatz zu groß.

