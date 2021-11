TVG-Coup dank Hartz

Haßloch. Der TVG Großsachsen hat mit dem 27:24 (13:13) bei der TSG Haßloch seinen dritten Saisonsieg in der 3. Handball-Liga eingefahren und die Rote Laterne an die HG Oftersheim/Schwetzingen abgegeben, die in Leutershausen verlor. „Fabian Lieb hat sehr gut gehalten, und im Angriff war Max Hartz nicht zu stoppen“, lobte TVG-Trainer Stefan Pohl neben dem Torhüter vor allem den 14-fachen Torschützen.

Großsachsen ließ sich von einem schwachen Start nicht aus der Ruhe bringen. Pohl nahm eine Auszeit und ließ die Abwehr nun offensiver agieren. Dieser Schachzug gelang, der TVG kam Tor um Tor heran. Der alles überragende Hartz sorgte mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause für das 13:13. Nach 45 Minuten hatte Großsachsen die Partie bei einer 19:17-Führung gedreht und ließ sich im Anschluss das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen. hm/ü

TVG: Mangold, Lieb (2) – Schüler (2), König, Jörres, Weindl (1), Burkard (2), Kadel, Hartz (14/3), Straub (1), Kehlenbach (1), Seganfreddo, Reisig (4), Buschsieper, Brestrich.