TVG bricht nach der Pause völlig ein

Großsachsen. Der TVG Großsachsen bleibt nach dem 25:30 (13:10) gegen die HG Saarlouis Schlusslicht in der F-Staffel der 3. Handball-Liga. Ausschlaggebend für die Niederlage war ein Einbruch der Bergsträßer nach der Pause, die nach dem ersten Durchgang noch mit 13:10 geführt hatten. Nach dem Wechsel machte Großsachsen dann aber so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann und ließ sich klassisch auskontern. Beim 18:26 (49.) sah es sogar nach einem Debakel für die „Saasemer“ aus.

Tore für den TVG Großsachsen: Schüler (1), König (2), Weindl (2), Burkard (2), Hartz (5), Kehlenbach (1), Segganfreddo (2), Reisig (2) und Buschsieper (8/4) hm/red