TV Waldhof bereit für St. Ilgen

Mannheim. Die Landesliga-Gewichtheber aus Mannheim sind bereit für den Saisonauftakt. Am Samstag, 18 Uhr, erwartet die Mannschaft des TV Waldhof die zweite Vertretung aus St. Ilgen im Sportpark in der Boehringerstraße. „Wir hoffen auf einige Zuschauer, auch wenn jetzt 3G+ gilt“, erklärt Routinier André Disch. Der TV rechnet sich gegen die Bundesliga-Reserve durchaus etwas aus. „Wenn St. Ilgen keine Erstliga-Heber einsetzt, sehe ich uns in der Favoritenrolle“, so Disch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim KSV Durlach II ist der KSV Mannheim gefordert. Gegen den Tabellenführer ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Sieth klarer Außenseiter. „Die Messlatte liegt viel tiefer als vor Corona“, hat KSV-Präsident Hartmut Lehr angesichts eines großen Umbruchs die Erwartungen zurückgeschraubt. jako