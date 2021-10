TV Rheinau motiviert Läufer

Mannheim. Um einen Ersatz für „Sport und Spiel am Wasserturm“ zu finden, fand in diesem Herbst erneut der virtuelle Sportkreislauf statt. Allen voran ist es diesmal dem SC 08 Reilingen gelungen, die meisten Mitglieder für die Aktion zu aktivieren und insgesamt 170 Teilnehmende zum Mitmachen zu bewegen – 138 davon unter 18 Jahren. Diese Zahlen bedeuten für den SC Reilingen nicht nur den Gesamtsieg des Wettbewerbs, sondern darüber hinaus auch noch den Sonderpreis für die höchste Anzahl an teilnehmenden Kindern und Jugendlichen.

Auf die Plätze kamen der TSV Rheinau (102), der zudem den Sonderpreis für teilnehmende Menschen mit Beeinträchtigungen (16) erhielt. Platz drei ging an den HSV Hockenheim (42). red